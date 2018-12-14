شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تطرح 7 آلاف طن مكرونة متميزة ضمن مقررات يناير بالوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح 7 آلاف طن مكرونة من أجود الأنواع ضمن المقررات التموينية لشهر يناير المقبل فى منافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه البحرى، إضافه إلى طرح العديد من السلع والمنتجات الأخرى على البطاقات، وكذلك طرح المنتجات للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأضاف اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حريص على توفير السلع وتأمين مخزون استراتيجى للمنتجات خاصة الأساسية، وأن اللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية يعمل حاليًا على تطوير الشركات التابعة وكذلك العمل على توفير كافة المنتجات للشركات بشكل مستمر، لافتًا إلى حرص الشركة على توفير منتجات جيدة وبأنواع عديدة من أجل المواطن، وأن طرح منتجات جديدة من سلعة المكرونة على البطاقات يأتى فى إطار الحرص على توفير أنواع عديدة من المنتجات المتميزة طوال الوقت.

كانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد اتفقت مع غرفة صناعة الحبوب على توريد ما يقرب من 20 ألف طن مكرونة جيدة لطرحها على بطاقات التموين اعتبارًا من أول شهر يناير المقبل بسعر 8 جنيهات للكيلو من خلال شركتى الجملة "العامة والمصرية" ومنافذ توزيع السلع المدعمة فى إطار الحرص على توفير منتجات جيدة للمواطنين.