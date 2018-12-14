شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تغلق كوبرى غمرة بشكل جزئى فى الاتجاهين لإصلاح الفواصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، كوبرى غمرة بشكل جزئى لإصلاح الفواصل العرضية وصيانة الكوبرى فى أعمال تستغرق 3 أيام، بدأت من الساعة 12.30 صباح اليوم وتنتهى فى الساعة 6 صباح اﻷحد المقبل، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة الحركة فى محيط اﻷعمال.
وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن الغلق الجزئى لكوبرى غمره يتم على مرحلتين، كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة من كل اتجاه مع الإبقاء على حركة المرور الطولى وعدم إجراء غلق كلى للكوبرى، وقد عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.
شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تغلق كوبرى غمرة بشكل جزئى فى الاتجاهين لإصلاح الفواصل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .