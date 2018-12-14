شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تغلق كوبرى غمرة بشكل جزئى فى الاتجاهين لإصلاح الفواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، كوبرى غمرة بشكل جزئى لإصلاح الفواصل العرضية وصيانة الكوبرى فى أعمال تستغرق 3 أيام، بدأت من الساعة 12.30 صباح اليوم وتنتهى فى الساعة 6 صباح اﻷحد المقبل، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة الحركة فى محيط اﻷعمال.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن الغلق الجزئى لكوبرى غمره يتم على مرحلتين، كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة من كل اتجاه مع الإبقاء على حركة المرور الطولى وعدم إجراء غلق كلى للكوبرى، وقد عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.