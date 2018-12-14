شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تدريب الأطباء يكشف تفاصيل الامتحان الإلكترونى الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، أن الهيئة تابعة لمجلس الوزراء، لها أهداف واضحة أولها امتحان قوى بعد فترة الامتياز للأطباء لتأهيلهم للحصول على ترخيص من وزارة الصحة، والثانى إعادة الترخيص لجميع الأطباء على مستوى مصر كل خمس سنوات عن طريق تطوير مهنى مستمر، لضمان حضور الطبيب للمؤتمرات.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أن الهيئة تهدف إلى تقديم شهادة مهنية على مستوى مصر، يشارك فيها المعنيين بالتعليم الطبى وتدريب الأطباء من جامعات ووزارة صحة والقوات المسلحة وهيئة الشرطة، موضحاً أنه تم تدريب أول دفعة فى تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأطفال، كأول امتحان لهم بعد الامتحان ربع السنوى، أون لاين.

وأشار رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، إلى أن امتحان ترخيص مزاولة المهنة سيجرى إليكترونياً عن طريق موقع الهيئة، موضحاً أن التجربة فريدة أن تجرى الامتحانات إليكترونياً فى مصر.

وكانت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، قد أعلنت عن إجراء أول امتحان إلكترونى موحد للأطباء فى مختلف محافظات الجمهورية إلكترونياً، بما يوازى الخبرات العالمية فى إجراء الامتحانات إلكترونيا، بما يدعم قياس مستوى الطبيب فى البرنامج التدريبى الذى يخضع له، ولا يكلفه مجهود وعناء الانتقال لإجراء الاختبار.