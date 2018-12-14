شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة الصيادلة يقترح إنشاء إدارة متكاملة لليقظة الدوائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مصطفى الوكيل، وكيل النقابة العامة للصيادلة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإنشاء إدارة مركزية تخص اليقظة الدوائية بحيث يكون هناك صيدلية يقظة دوائية في محيط كل 30 صيدلية وتباشر أي مشكلات تخص تناول المواطنين لأية أدوية مشيرا إلى أنه تقدم لوزارة الصحة بمقترح متكامل يخص إنشاء إدارة مركزية لليقظة الدوائية في مصر.

أضاف الوكيل في تصريح لــ"الخليج 365"، أنه سيتبرع بالسيستم الخاص باليقظة الدوائية وكذلك سيتولى تجهيز مكان في محيط كل 30 صيدلية يوجد به صيدلى مكلف من الدولة ومدرب جيدا للرد على أي استفسار خاص بالمواطنين وعند حدوث أي مشكلة في أي نوع من الأدوية يتم التبليغ عنها وترسل للوحدة المختصة باليقظة الدوائية ثم تخاطب الإدارة المركزية لليقظة الدوائية ويتم الاستعلام عن سبب حدوثها.