"علشان يطلعوا للجنة فوق".. ربة منزل تضع "سم فئران" لطفلتيها في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على ربة منزل؛ لاتهامها بقتل طفلتيها بوضع سم فئران لهما في الطعام، اليوم الخميس.

وأوضح مصدر، لمصراوي، أن قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغا من عامل يفيد بتلقيه مكالمة من زوجته تخبره أنها تخلصت من طفلتيهما.

وأضاف المصدر أنه بالانتقال والفحص تأكد صحة البلاغ؛ وتبين وضع الأم لسم فئران للطفلتين، الأولى تبلغ من العمر عامًا والثانية عامين ونصف، مشيرًا إلى أنها وضعت السم في "بطاطس مهروسة"، وأطعمت أطفالها ما أدى لإصابتهما بقيء شديد، وجرى نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأوضح المصدر أن السيدة أجرت مكالمة هاتفية بزوجها أخبرته خلالها بأنها سمّمت الطفلتين قائلة: "علشان يطلعوا لربنا وللجنة فوق".

حُرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.