الآثار توقع عقدًا مع أوراسكوم لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وقع المجلس الأعلي للآثار، عقدًا مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس، وحده دون غيره، إدارة المنطقة بالكامل.

وأشارت وزارة الآثار، في بيان لها الخميس، إلى أن هذا العقد يأتي في إطار حرص الدولة على الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم ، حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الآثرية، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل إنتقال للزائرين داخل المنطقة.

وقال إن الشركة ستقوم بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي ، ويخضع محتوى الأفلام المعروضة لاشراف المجلس الأعلي للآثار.

وأضاف أنه بموجب العقد ستقوم الشركة بتزويد المنطقة بـ٢٠ دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة ، واستحداث أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم.

وتابع أن الشركة ستقوم بتنظيم والترويج للفعاليات ، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الواي فاي، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين، بالإضافة إلى خدمات أخرى.