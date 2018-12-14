بالفيديو- جولة الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية ومشروعات الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر التليفزيون المصري، فيديو لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أجراها صباح الخميس، التفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات في قطاع الطرق والنقل.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في وقت سابق، إن جولة الرئيس بالعاصمة الإدارية شملت تفقد كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم والمدينة الرياضية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين.

كما تضمنت الجولة التفقدية مشروع المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، ومشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة بلبيس والطريق الدائري، وتطوير طريق السويس من طريق الأوتوستراد حتى الطريق الدائري، وتطوير امتداد محور المشير طنطاوي غرب حتى كوبري 6 أكتوبر.

وقال راضي، إن الجولة تأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، خاصة المشروعات القومية الكبرى والمشروعات ذات الصلة بتطوير شبكة الطرق والكباري، في ظل أثرها المباشر على جهود الدولة لدفع عملية التنمية وتيسير الحركة المرورية للمواطنين ووسائل النقل بصفة عامة.

ولفت متحدث الرئاسة، إلى أن الرئيس صافح خلال جولته العاملين في تلك المشروعات، مشيداً بجهودهم، ومشدداً على أهمية الالتزام بالإطار الزمني المحدد لاكتمال التنفيذ، وفقاً لأفضل معايير الجودة في هذا المجال، فضلاً عن الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.