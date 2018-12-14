أخبار مصر | "رحلة العائلة المقدسة" تتألق في معرض فناني وزارة الآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رحلة العائلة المقدسة" تتألق في معرض فناني وزارة الآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض الفنان أحمد رميح، بمعرض فناني وزارة الآثار، المقام بقاعة العرض الخاص في قصر محمد علي بالمنيل، لوحة تعبر عن مجئ العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وهي اللوحة التي تعتبر من التراث المصري الخاص جدًا.

وأوضح رميح، أن العمل يتزامن مع أعياد الميلاد القريبة، والتي ستهل علينا بعد أيام قليلة، حيث تباركت مصر بزيارة السيد المسيح عليه السلام ووالدته العذراء مريم، والبار يوسف النجار، وتنقـلوا خلال هذه الرحلة في أرض مصر، شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا، وفوق روابى ووديان أرض مصر الطيبة، وعلى ضفاف نيلها العـظيم، ووجدت العائلة المقدسة الأمان والحماية، ومنحت العائلة المقدسة البركة لأرض مصر.

يذكر أن رميح، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم تصوير فوتوغرافي، ويعمل كأخصائي تصوير بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، وأيضًا كمصور في المكتب الإعلامي لوزارة الآثار.

ويقول رميح، إنه شارك في العديد من المعارض الفنية بدار الأوبراالمصرية ومراكز الفنون، كما قام بإلقاء عدة محاضرات حول كيفية التصوير الفوتوغرافي للقطع الأثرية.

أما عن العمل الثاني الذي شارك به رميح في المعرض فكان عبارة عن لوحة زخرفية من الزجاج المعشق، المكون من قطع الزجاج الملونة التي يتم تجميعها بحيث تؤلف تصميم وضعه الفنان مسبقًا.

وعن الزجاج المعشق يقول رميح إنه أحد مكونات العمارة الإسلامية، وفي مجمله هو عبارة عن أشكال زخرفية إسلامية نباتية وهندسية، ويستخدم المنتج النهائي من الزجاج المعشق في نوافذ المساجدوالقصور والفتحات المعمارية.

يذكر أن الدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، افتتح اليوم المعرض بقاعة العرض الخاص بقصر محمد علي في المنيل.

وشارك الفنانيين من العاملين بوزارة الآثار، بعدد من الأعمال الفنية المتميزة والتي تنوعت بين أشغال المعادن والتصوير وأشغال الأوميجرومي وغيرها من الفنون.

ومن جانبه قال الدكتور ولاء الدين بدويمدير عام قصر محمد علي، إن المعرض يضم أكثر من 135 عملاً فنياً قدمه 45 مشاركاً من العاملين بوزارة الآثار، ويهدف إلى إلقاء الضوء على الموهوبين منهم، تمهيدًا لتوجيه موهبتهم إلى صالح العمل، ويستمر المعرض حتى 23 ديسمبر الجاري.