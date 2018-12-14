شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطالب الإعلام بتوضيح الفرق بين أسعار أوروبا ومصر في مداخلة مع شريف عامر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي وسائل الإعلام إلى توضيح الفارق بين الأسعار في أوروبا ونظيرتها في مصر، لطمأنة المواطنين.

وقال «السيسي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر في قناة MBC مصر: «نعمل جاهدين على تغيير حياة المصريين للأفضل، والمعدلات التي ننجزها بها المشروعات غير مسبوقة، كما أن حجم العمل والعمالة في مصر تشعرني أننا قادرون على الوصول إلى كل بيت به رجل وشاب لتوفير فرص عمل جيدة، ونسير بخطى جيدة طالما المصريين متماسكين».

وأضاف الرئيس: «لي ملحوظة على التعامل مع الأحداث في دول أوروبا، يجب على الإعلام عمل مقارنات لما يحدث هناك بواقعية وموضوعية ومقارنته بما نحن فيه في مصر، فمثلًا ثمن لتر الوقود يتخطى 25 جنيهًا بخلاف ضريبة تضاف إليه تصل إلى 20%، كما أن الضرائب هناك تتخطى 30 و40%، وعلى الإعلام المصري استكمال هذه الصورة ببيانات ونقارنها بما نحن فيه».

وكان الإعلامي شريف عامر قد استضاف في برنامج «يحدث في مصر» الذي يُعرض على قناة MBC مصر، السيدة «نحمده سعيد» التي التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح الخميس خلال جولته في العاصمة الإدارية الجديدة، وطلبت من الرئيس مساعدتها في بعض الأموال لدفع مقدم شراء سيارة ميكروباص تعمل عليها كسائق ووعدها الرئيس بذلك، ولكن المفاجأة أنه أهداها سيارة جديدة.