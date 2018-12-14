شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين يناقش سبل التعاون مع جامعة الإسكندرية ومطروح لاكتشاف الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، بالدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد إسماعيل، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، الخميس، لمناقشة سبل اكتشاف الموهوبين فنيًا من طلاب جامعة الإسكندرية وجامعة مطروح.

وأشار الدكتور محمد إسماعيل، بحسب بيان، إلى أنه سيكون هناك تعاون مثمر بين نقيب الممثلين وجامعة مطروح، لاستكشاف الموهوبين والفنانين وعمل مسرحيات متنوعة بجامعة مطروح في القريب العاجل، كما قرر نقيب الممثلين أنه سيزور جامعة مطروح في أقرب وقت.