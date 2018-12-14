شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أسماء شخصيات وطنية وعامة على شوارع مدن البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إطلاق أسماء شخصيات وطنية وعامة على الشوارع الرئيسية بكل من مدن الغردقة- رأس غارب- سفاجا- القصير، مؤكدا أن إطلاق الأسماء أفضل من الأرقام وذلك تخليدا لذكرى الشخصيات الوطنية والعامة المؤثرة في مصر.

وأضاف عبدالله أنه سيتم تسمية الشوارع الجانبية بأسماء أول الأشخاص التي قامت ببناء أو منزل بالشارع بشرط تواجد المبنى حتى الآن.

ووجه المحافظ رؤساء المدن السابقة بالالتزام بضوابط التقسيمات الجديدة بكل مدينة وحصر جميع الأراضى الفضاء ليتم الإعلان عنها بمزاد علنى.

يأتي ذلك في إطار الخطة الموضوعة لتجميل وتنسيق مدن المحافظة وجعلها من افضل محافظات جمهورية مصر من خلال إضفاء مظهر جمالى وتنسيق حضارى متميز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة مع اللجنة المسؤولة عن خطة تجميل المحافظة وإعادة تسمية شوارع المدن لتطبيق قرار المحافظ رقم ٨٧٤ لسنة ٢٠١٨، بحضور اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، العميد تامر السكرتير العام المساعد، رؤساء المدن، وجميع الجهات المعنية بالخطة التجميلية.