شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين حادث إطلاق النار بستراسبورج: نقف إلى جانب فرنسا في مواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورج الفرنسية، وأسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا بين قتلى ومصابين‪.‬

وقدمت مصر خالص التعازي لعائلات الضحايا، معربةً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.‬

وأكدت مصر وقوفها مع حكومة وشعب فرنسا في مواجهة العنف والتطرُف والإرهاب، مجددة التأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدحر الإرهاب بكافة أشكاله والعمل على تجفيف منابع تمويله، ومواصلة التصدي لكل ما يستهدف زعزعة الاستقرار وترويع الآمنين‬.