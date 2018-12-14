شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تكشف حقيقة صورة معاقبة طفل بدار رعاية «السابقون للخيرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توضيح حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تظهر معاقبة أحد الأطفال بدار رعاية «السابقون للخيرات».

وأوضح بيان، أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، شكلت لجنة برئاسة علاء عبدالعاطي، معاون الوزيرة للرعاية، وعضوية فريق التدخل السريع ومسؤول الضبطية القضائية وتوجهت للدار الأربعاء، وأجرت تحقيقات استمرت 6 ساعات واستمعت لشكوى الأطفال نزلاء الدار وحققت مع المشرفين والإداريين، وجرى التأكد من صحة الواقعة، وأن أحد المشرفين بالدار قام بعقاب اثنين من أبناء الدار هما «وجدي ١٠ سنوات وزيد ٩ سنوات»، وذلك مساء الأحد 9-12-2018 بسبب قيام وجدي بضرب أحد زملائه بالمدرسة، وقام ولي أمر زميله بالشكوى إلى المشرف، أما الابن زايد فقام بضرب إحدى الطالبات في المدرسة، ما أدى إلى قيام المدرسة بفصله 3 أيام.

وحرر فريق التدخل السريع ومسؤول الضبطية القضائية محضرًا بقسم شرطة الهرم من قبل مندوب الضبطية القضائية بالتدخل السريع برقم 21227 إداري الهرم.

وأكد علاء عبدالعاطي، رئيس اللجنة المشكلة، أن وزيرة التضامن تتابع الموقف داخل الدار بشكل مباشر ووجهت بإجراء تدخلات نفسية مع الأطفال وتقييم شامل لحالة كل الأطفال بالدار وتقييم مستوى الإشراف والإدارة تمهيدًا لإصلاح الأوضاع داخل دار «السابقون للخيرات».