شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل «برنس الصحافة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظل مقاله «آخر عمود» فى نهاية صحيفة «أخبار اليوم» متربعًا على عرش الصحافة المصرية لسنوات طويلة، ظهر «سعدة» خلالها كإحدى «أسطوات المهنة»، الذين عاصروا فترات تاريخيّة من عُمر البلاد، كان يقف بالقلم ضمن كتيبة من الذين عرفوا جيدًا سلاح الكلمة وخطورته.. خلال الملف التالى، «المصرى اليوم» ترصُد جزءًا من سيرة «برنس الصحافة المصرية»، وصاحب «آخر عمود».

قال عنه الدكتور سمير سرحان فى مُفتتح كتاب «آخر عمود»: «هو كاتب يتعامل مع الكلمة من منطلق أنها رسالة لا حرفة، وأمانة ليست ترفًا ولا وجاهة، ومن منطلق أنها قدر على من سار فى طريقها أن يهجر كل شىء ويوقف عليها حياته ويمنحها عُمره، وما دام الإنسان قد اختار أن يكون كاتبًا بمحض إرادته، لذا فهو مطالب فى كل وقت بخدمة الحقيقة، ويلهث وراءها حتى يستخلصها من بين رُكام الأكاذيب وتلال الأباطيل، رحلة (سعدة) فى عالم الكلمة شاقة، مليئة بالجولات والصولات».

بدأت مهنة الصحافة تداعب الصبى «سعدة» قبل أن يتم مرحلة التعليم الثانوى، فكان يراسل عددًا من المجلات التى تصدر فى القاهرة، مثل «قصتى» و«أخبار الجريمة» التى كان يغذيهما أسبوعيًا بأخبار الحوادث التى كان يتابعها فى أقسام الشرطة، وهذا الاهتمام المبكر تعانق مع ولع زميله فى المدرسة مصطفى شردى، الذى كان يراسل بدوره صحيفة «المصرى»، ومن هنا بدأ الأخير ينقل خبراته المهنية إلى صديقه، ليشتركا أخيرًا فى تحرير صحيفة المدرسة الصادرة باسم «الشاطئ».

وبعد انتهاء المرحلة الثانوية، افترق طريق «سعدة»، الذى قرر دراسة الاقتصاد السياسى فى سويسرا، عن زميله «شردى» الطالب بكلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة، وفى الإجازة الصيفية الأولى عاد «سعدة» إلى القاهرة، وكان على موعد مع الأخوين على ومصطفى أمين فى «أخبار اليوم».

وفى هذا التوقيت مطلع الستينيات، استطاع «شردى» أن يوطّد علاقته بالأخوين أمين، بعد أن صار مدير مكتب الصحيفة فى بورسعيد، ومن هنا قرر أن يعرّف الأخوين على صديقه القادم من سويسرا فى زيارة خاطفة.

وقبل انتهاء الإجازة، اصطحب «شردى» صديقه إلى شارع الصحافة، وصعد به داخل مبنى الصحيفة إلى الطابق التاسع؛ حيث مكتب «على أمين».. طرق «شردى» الباب ودخل دون استئذان، بينما بقى الآخر منتظرًا فى الخارج، ولم يسعف «شردى» على أمين حتى يرحب بقدومه، وتراجع لاستدعاء صديقه المتوارى خلف الباب.

ذُهل على أمين من تصرف «شردى» الذى جاء بأحد أصدقائه ليقدمه إليه دون سابق معرفة أو موعد، ولكن «شردى» أخذ يقول: «أقدم لسيادتك صديقى وزميلى إبراهيم سعدة الذى يدرس فى سويسرا ويريد أن يراسل الصحيفة من هناك، ولولا ثقتى فى كفاءته لما تحمّلت هذه المسؤولية.. والدليل على ذلك أنه أحضر معه أول رسالة له من سويسرا!».

ثار على أمين غاضبًا على «شردى» وهو يقول له: «هى دى الصحافة اللى اتعلمتها يا مصطفى فى أخباراليوم؟! تقوم تجيب لنا واحد رجع من سويسرا منذ شهور، ومعه مقال عن (مشاهداته وملاحظاته فى سويسرا) لتنشر فى أخبار اليوم؟! ده ناسى إن اسمها أخبار اليوم وليس أخبار الأمس؟!».

سارع «شردى» بالرد على أستاذه، قائلًا: «حلمك علينا يا على بيه، بص على عنوان الرسالة لتحكم على المحتوى قبل قراءته، كما علمتنا يا على بيه»، وأمسك على أمين بصفحات الرسالة وأخذ يطالع سطورها بسرعة، ثم ابتسم وأمسك بقلمه وكتب على رأس الصفحة الأولى «عزيزى موسى صبرى، تحقيق ممتاز، أقترح نشره فى عدد (الجيل) القادم».

وبعد 6 أشهر من تفكك الجمهورية العربية المتحدة سبتمبر 1961، تلقى «سعدة» برقية من مصطفى أمين، رئيس تحرير أخبار اليوم، ينبهه إلى أن الضباط السبعة المعروفين بـ«جماعة النحلاوى»، والذين خططوا للانقلاب العسكرى فى سوريا، والذى أنهى الوحدة مع مصر، فى طريقهم من دمشق إلى سويسرا للإقامة فيها كلاجئين سياسيين.

وبعد القبض على هؤلاء الضباط، وافقت سويسرا على منحهم حق اللجوء السياسى والإقامة فى مدينة لوزان عام 1962، واستطاع إبراهيم سعدة ضرب الحصار الإعلامى المفروض عليهم، والتقى بهم فى فندق إقامتهم، وأمضى معهم نحو 6 ساعات كاملة.

وفى صبيحة السبت 14 أبريل 1962، صدرت مانشيتات «أخبار اليوم» بعنوان «الأسرار الكبرى»، وتحت العنوان نشرت إشارات كثيرة كان أخطرها «ضباط الانقلاب يعترفون.... »، وخصص مصطفى أمين مقاله الأسبوعى «كلمة من المحرر» كاملًا للحديث عن صاحب السبق الصحفى ومراسل الصحيفة فى سويسرا، إبراهيم سعدة.

وأنهى «سعدة» دراسته فى جنيف عام 1965، وعاد للاستقرار والعمل فى القاهرة، فالتحق بالقسم الخارجى للصحيفة محررًا، ثم رئيسًا للقسم فى الإصدار الأسبوعى، فنائبًا لرئيس التحرير، حتى أصدر الرئيس أنور السادات قرارًا بتعيينه رئيسًا لتحرير أخبار اليوم عام 1980.

واستمر «سعدة» فى رئاسة تحرير أخبار اليوم حتى عام 1992، عندما جمع بين رئاستى التحرير والإدارة، ومنذ استقالته عام 2005، ظل متفرغًا للكتابة اليومية فى «الأخبار» تحت عنوان «آخر عمود» حتى عام 2012.

وفى أكتوبر 2012، استدعاه جهاز الكسب غير المشروع بعد بلاغ من المحامى سمير صبرى، ولم تثبت التحقيقات ضده أى شىء، وفى مطلع أبريل 2013، استدعته نيابة الأموال العامة العليا، ثم وضعت اسمه على قوائم ترقب الوصول بعد أن تبين سفره إلى سويسرا، على خلفية التحقيقات التى تجرى فى قضية «هدايا الأخبار».