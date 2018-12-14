شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لشريف عامر: «أقدم التحية لكل سيدة مصرية من خلال الست نحمده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلة تليفونية مع برنامج «يحدث في مصر» للإعلامي شريف عامر، والذي يذاع على قناة «MBC مصر»،التحية للسيدة نحمده سعيد، سائقة الميكروباص التي إلتقاها صباح اليوم الخميس، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «أقدم التحية لكل سيدة مصرية من خلال الست نحمده».

وأضاف أنه لم يعتقد للوهلة الأولى أنها سيدة بسبب ملابسها التي ارتدتها خلال قيادتها السيارة، وأنه لحسن حظها أن الطريق الذي التقاها فيه، لم يكن ضمن المسار الذي كان مخططاً للسير فيه.

وأضاف «السيسي»: «خلال الجولة وأثناء خروجنا من مدخل فرعي إلى الطريق الرئيسي رأيت الميكروباص وقلت لهم: هذه سيدة فقالوا: لأ، بسبب ملابسها، وأمرتهم بإنتظارها حتى وصلت إلينا، لأننا كنا قد تخطيناها في السرعة، السيدة المصرية هي التي تجري على البيت وتشقى وتتعب، وأقول للسيدة نحمده: «مبروك ربنا يحفظك ويحفظ العربية وأولادك ويعينك، وصحيح أنك انتظرتي 8 سنوات، ومن يصبر سينال بإرادة الله، مهما تعددت الأسباب، هذه هي السيدة المصرية التي تقدم جهدها، ولو أحببتي تقديم شيء قدمي لصندوق تحيا مصر».