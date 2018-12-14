تفاصيل مداخلة الرئيس السيسي المفاجئة مع شريف عامر (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي مصر» للحديث عن لقائه بالست نحمدو، سائقة الميكروباص، في العاصمة الإدارية الجديدة.

حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي حلم السيدة نحمدة، السائقة لميكروباص في العاصمة الإدارية، بشراء ميكروباص خاص بها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «كل التحية والتقدير للست نحمدة، وسبحان الله العظيم مكنتش متخيل أن ألاقي سيدة تسوق عربية في العاصمة الإدارية اليوم، ومساري مكنش أني أمشي في المكان ده أنهارده، وبعد ما خلصت الجولة، وبلف عشان نطلع من مدخل فرعي للطريق الرئيسي، لقيت ميكروباص الست نحمدة»؟

وأضاف السيسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، الخميس: «وأنا راكب العربية قولت اللي سايق دي ست، وقالولي لا يا فندم، فأنا قولتلهم لا نستنى، ونزلنا لكي أقابلها وأحييها، وأنا بحي كل ست زيها تجري على أولادها وتشقى عليهم وأنا دائمًا أقدر الست المصرية، وهي التي تحافظ على البيت وتشقى من أجل أولادها».

وتابع: «مبروك عليكي يا ست نحمدو على العربية الجديدة، ويجعلها ربنا خير ليكي، وده تعب وشقى 8 سنين، وربنا يعد كل شخص يعمل ويخلص برزقه، ولقائنا اليوم كانت رزقك اللي ربنا كتبه، وما حدث اليوم يظهر عزة وحياء الست المصرية».

وأوضح: «لو حبيتي في أي وقت تقدمي شيء، قدمي لتحيا مصر باسمك، وخلاص العربية باسمك وربنا يجعلها خير عليكي وعلى أولادك».

وتابع: «ساعات الإعلام يوجه صورة مغايرة للواقع أحيانًا، وأنا ألتقي الكثير من العمالة، وعمرهم ما اشتكوا من صعوبة الظروف وراضية عن الأحوال الاقتصادية، ولقائتنا تكون فيها شكل جميل من التقدير، ونحن كمصريين محتاجين نتعلم كويس ويكون لدينا المروءة والشهامة مع الست».

وأردف: «ويارب أقدر أقدم لكل ست اللي تتمناه، وما قدمته للست نحمدو شيء بسيط»، مضيفًا أن «معدلات المنشآت في العاصمة الإدارية غير مسبوقة، وحجم العمالة في مصر والمشروعات مخليني أشعر أن كل بيت مصري يقدر يشتغل في مشروع ويكون فاتح بيته منه، ومعدلات العمل في العاصمة الإدارية والمشروعات الجديدة غير مسبوق».

وتابع: «في 2019 سأفتتح مشروعات، وإحنا ماشيين كويس جدًا، وطول ما المصريين أيد واحدة هنفضل كويسين جدًا».

ورفض تناول الإعلام للأحداث في أوروبا أخرها المظاهرات في فرنسا، قائلًا: «لدي ملاحظات على تناول الإعلام المصري لما حدث في بعض الدول الأوروبية، مينفعش نقارن بين أسعار الوقود هناك وهنا، وبين نسبة الضرائب هناك وهنا، والإعلام غرضه التنوير والإيضاح».

فيما قالت الست نحمدو في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، الخميس: «أبدأ يومي بعد صلاة الفجر، وأعمل سائقة ميكروباص على خط (العاصمة الإدارية- الشروق)، وقولت للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته للعاصمة الإدارية (أنا محتاجة عربية ومعييش أدفع مقدم لها، وأنا هدفع القسط كل شهر من شغلي)».