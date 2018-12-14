شكرا لقرائتكم خبر عن خبير زراعي: نحتاج لزراعة 10 مليون فدان لسد الفجوة الغذائية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عادل الغندور، الخبير الزراعي الدولي، إن هناك فقر مائي في مصر بسبب زيادة عدد السكان، موضحًا أن نصيب كل فرد 1000 متر مكعب ماء، ولكننا وصلنا إلى أقل من 500 متر مكعب بسبب زيادة السكان.

وشدد «الغندور» خلال حواره مع برنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء اليوم الخميس، على أننا نحتاج لزراعة 10 مليون فدان و60 مليار متر مكعب لسد الفجوة الغذائية في مصر.

وتابع الخبير الزراعي الدولي: «مصر من الدول القليلة اللى بتعتمد في الزراعة على الري.. ولكن توجد الكثير من الدول تعتمد في الزراعة على الأمطار والمياه الجوفية».