شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لشريف عامر: معدلات العمل بالعاصمة الإدارية والمشروعات الجديدة غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «الإعلام في بعض الأوقات يقدم صورة مغايرة للواقع أحيانًا، وأنا ألتقي الكثير من العمالة، وعمرهم ما اشتكوا من صعوبة الظروف وراضية عن الأحوال الاقتصادية، ولقائتنا تكون فيها شكل جميل من التقدير، ونحن كمصريين محتاجين نتعلم كويس ويكون لدينا المروءة والشهامة مع الست»،.

وتابع في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، الخميس: «في 2019 سأفتتح مشروعات جديدة، وإحنا ماشيين كويس جدًا، وطول ما المصريين أيد واحدة هنفضل كويسين جدًا»، مضيفًا: «معدلات حجم العمالة في مصر والمشروعات مخليني أشعر أن كل بيت مصري يقدر يشتغل في مشروع ويكون فاتح بيته منه، ومعدلات العمل في العاصمة الإدارية والمشروعات الجديدة غير مسبوق».

ورفض تناول الإعلام للأحداث في أوروبا أخرها المظاهرات في فرنسا، قائلًا: «لدي ملاحظات على تناول الإعلام المصري لما حدث في بعض الدول الأوروبية، مينفعش نقارن بين أسعار الوقود هناك وهنا، وبين نسبة الضرائب هناك وهنا، والإعلام غرضه التنوير والإيضاح».