شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 14/12/2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



الطقس فى الأردننهاراً

تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

وتسود أجواء باردة وصحوة في عموم المناطق.

و تكون الرياح متغيرة الاتجاهات و خفيفة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، خفيفة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

تسود أجواء باردة في عموم المناطق، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط في جبال الشراه.



الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تزيد الإحساس بالبرودة.



