شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيدة الميكروباص تتسلم السيارة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت سيدة الميكروباص التى التقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، خلال تفقده مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، سيارة ميكروباص مساء اليوم.

وخلال الجولة التفقدية، صافح الرئيس السيسى، العاملين فى تلك المشروعات، مشيداً بجهودهم، ومشدداً على أهمية الالتزام بالإطار الزمنى المحدد لاكتمال التنفيذ، وفقاً لأفضل معايير الجودة فى هذا المجال، فضلاً عن الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة فى قطاع النقل، بما يسهم فى الحد من حوادث الطرق والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فورى وملموس.

كما صافح الرئيس، إحدى السيدات التى تعمل سائقة ميكروباص، فى الطريق، وتحدث معها على المشاكل التى تقابلها، حيث طالبت السيدة الرئيس بتوفير ميكروباص لها بدلا من الذى تعمل عليه .