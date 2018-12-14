شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بزيادة الأماكن الثابتة والمتحركة لمبادرة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بتوفير الدعم اللازم الخاص بالمستلزمات الطبية واللوجستيات لمبادرة 100 مليون صحة بالمحافظات .
وقال الدكتور أحمد السبكى، لـ"الخليج 365"، إن الوزيرة وجهت بزيادة نقاط المسح سواء الثابتة أو المتحركة، وفقًا لاحتياج كل محافظة بما يساعد على تحقيق المستهدف من كل محافظة.
وأضاف، أن هناك دعمًا كاملاً وتعاونًا مباشرًا بين جميع الوزارات لتمكين المبادرة من تحقيق المستهدف من المسح القومى لمبادرة 100 مليون صحة.
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