شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كوبرى 6 أكتوبر لإصلاح الفواصل وصيانة الأسوار المعدنية لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إدارة مرور الجيزة، منذ قليل "منتصف الليل"، إغلاق كوبرى 6 أكتوبر جزئيًا لصيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى بنطاق محافظة الجيزة، فى أعمال تستغرق 3 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتستهدف الأعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل الحركة، مع غلق جزئى للكوبرى، وترك حارة مرورية لسير السيارات، بدء من منتصف الليل وحتى 5 صباح اﻷحد المقبل.

وتستمر اﻷعمال أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وتعين الإدارة العامة للمرور الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.