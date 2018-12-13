شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين حادث إطلاق النار فى مدينة ستراسبورج الفرنسية وتعزى أسر الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس حادث إطلاق النار الذى وقع فى مدينة ستراسبورج الفرنسية، وأسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا بين قتلى ومصابين.

وقدّمت مصر خالص التعازي لعائلات الضحايا، معربةً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدةً على وقوف مصر مع حكومة وشعب فرنسا في مواجهة العنف والتطرُف والإرهاب.

وجدّد البيان التأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدحر الإرهاب بكافة أشكاله والعمل على تجفيف منابع تمويله، ومواصلة التصدي لكل ما يستهدف زعزعة الاستقرار وترويع الآمنين.