شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..جولة الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية الجديدة ..ويصافح المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم الخميس ، جولة تفقدية استغرقت عدة ساعات لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات فى قطاع الطرق والنقل.

وخلال الجولة التفقدية، صافح الرئيس السيسى، العاملين فى تلك المشروعات، مشيداً بجهودهم، ومشدداً على أهمية الالتزام بالإطار الزمني المحدد لاكتمال التنفيذ، وفقاً لأفضل معايير الجودة في هذا المجال، فضلاً عن الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يسهم فى الحد من حوادث الطرق والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس كما صافح الرئيس ، إحدى السيدات التى تعمل سائقة ميكروباص ، فى الطريق ، وتحدث معها على المشاكل التى تقابلها ،حيث طالبت السيدة الرئيس بتوفير ميكروباص لها بدلا من الذى تعمل عليه .