شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 4 ألاف و 528 سائحا أجنبيا لزيارة المعالم الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية 4 ألاف و528 سائح عربي وأجنبي من المدن السياحية المصرية والعواصم العربية والعالمية لزيارة المعالم السياحية والاثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية. وشهد المطار وصول 175 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول امريكا وبريطانيا والصين ووروسيا واليابان وتايوان والتشيك واندونيسا، بالاضافة إلى وصول مجموعات سياحية أخرى قادمة من شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم والأقصر وأسوان، وعدد من دول الخليج العربي والمغرب العرب. وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بانهاء اجراءات وصولهم تحت اشراف مسئولي شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار اقاماتهم.

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