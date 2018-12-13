شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية.





السيسى بين عمال العاصمة الإدارية.. الرئيس يتفقد مشروعات المدينة الجديدة





الحكومة توافق على رفع الحدين الأدنى والأقصى لغرامة عدم تسجيل الوفيات





الداخلية تلقى القبض على رجل وفتاة متورطين فى صعود سائح دنماركى الهرم الأكبر





الحكومة تنتهى من تنفيذ 490 مشروعا تنمويا بتكلفة استثمارية 27.2 مليار جنيه





القوى العاملة: استخراج كعب العمل من أى مكتب تشغيل





غدًا.. قطع المياه عن 12 منطقة بمحافظة الجيزة لمدة 24 ساعة





غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 15 درجة





رسميا.. اتحاد الكرة يطلب من الكاف استضافة أمم افريقيا 2019





مفاجأة.. الكاف يرفض إقامة مباراة الزمالك وبطل تشاد ببرج العرب





محمد صلاح ثالث أفضل هداف أفريقى فى تاريخ دورى أبطال أوروبا