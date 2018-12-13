شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لـ"شريف عامر": الإعلام يقدم فى بعض الأوقات بدون قصد صورة غير واقعية عن الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الإعلام يقدم فى بعض الأوقات وبدون قصد صورة غير الواقع الموجود فى الشارع المصرى.

وأضاف السيسي خلال مداخلة هاتفية للإعلامى شريف عامر ببرنامج "يحدث فى مصر"، أنه يرى العمال فى كل المواقع، فى حالة رضا شديد رغم أن كونهم لا يتكسبون كثيرا، ولم أجد أحدا فيهم يشكوا الحالة التى بها.

وتابع الرئيس،"بتكلم على مئات الألوف من العمالة، بشوفهم بشكل أو بآخر".