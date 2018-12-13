شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: المرأة المصرية تتمتع بقدر عالٍ من العزة والحياء وحب المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرأة المصرية تتمتع بقدر عالٍ جداً من العزة والحياء، إلى جانب حرصها الشديد عن أسرتها وأفراد عائلتها.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر فضائية "mbcمصر"، المرأة تقدم جهدها وعملها لأسرتها والمجتمع.

وتعليقاً على السيدة "نحمده"، التى حصلت على سيارة، قال الرئيس السيسى:"أنا بقول ليها لو أنت حابه تقدمى شىء ..قدمى حاجة لصندوق تحيا مصر باسمك..لكن حاجتك معاكى وبتعتك وربنا يبارك ليكى فيها ويجعلها خير عليكى ولأولادك".