التحقيق في اتهام ضابط شرطة بتلقي رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

فتح قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، تحقيقًا موسعًا في واقع اتهام ضابط شرطة بتلقي رشوة، وذلك بعد التحفظ عليها من قبل الجهات المختصة.

التحريات الأولية أشارت إلى أن ضابطًا برتبة رائد يعمل في قطاع البحث الجنائي بقطاع القاهرة الجديدة، تلقى مبلغ 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، نُقل على إثرها إلى مديرية أمن الوادي الجديد منذ شهر أكتوبر الماضي.

وحسب مصادر أمنية مسؤولة، تحفظت قوات الشرطة بالتنسيق مع جهات رقابية على الضابط لمواجهته بالاتهامات المسندة إليه والتسجيلات.