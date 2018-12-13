السيسي عن سيدة "الميكروباص": "هي دي الست المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سحر عزام:

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فخره بمقابلة سائقة الميكروباص خلال تفقده العاصمة الإدارية الجديدة ومحور المشير طنطاوي اليوم الخميس، قائلاً: "أنا فخور بالسيدة نحمده سائقة الميكروباص".

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "MBC مصر": "أنا بحترم وبقدّر السيدات اللي بتصحى من الساعة 5 عشان تجري على ولادها وتشقى هي دي الست المصرية، مبروك عليكي وربنا يحفظك ويحفظ العربية ويعينك على أولادك وعلى كل خير".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى جولة تفقدية الخميس، بعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، استغرقت عدة ساعات، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيدة تعمل على سيارة أجرة "ميكروباص"، أثناء مرورها على الطريق.

وحرص الرئيس السيسي على مصافحة السيدة، التي بدت السعادة على وجهها، بعد لقاء رئيس الجمهورية.