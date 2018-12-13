أخبار مصر | عاجل.. سبب اتصال ولي عهد أبو ظبي بالرئيس السيسي (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سبب اتصال ولي عهد أبو ظبي بالرئيس السيسي (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات بعض من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم بحث عدد من ملفات التعاون الثنائى بين البلدين وكذا تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ترسيخا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

العلاقات المصرية – الإماراتية

وكان قد صرح في وقت سابق، السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر والإمارات تتخطى علاقتهم الإطار الثنائي بين البلدين، فالدولتين لهم باع طويل في التعاون، وهناك تنسيق مباشر وحثيث ومتوالي ومنتظم حول كافة المجالات.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، أن زيارة ولي عهد أبو ظبي للقاهرة، هي الزيارة الثانية له لمصر خلال العام الحالي، والتاسعة منذ تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، وهذا يعكس مدي أهمية العلاقات وتبادل وجهات النظر مع الأشقاء في الإمارات.

وتابع، أن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع ولي عهد أبو ظبي، تطرقت لعدد من الملفات، ومن بينها تطورات أمن البحر الأحمر، والملف اليمني، ومكافحة الإرهاب والنجاحات المصرية في هذا المجال، والملف الليبي، والقضية الفلسطينية، ورفض الدولتين أي تدخل خارجي سواء من الإقليمي أو خارج الإقليم في شئون الدول العربية لزعزعت استقرارها.

ونوه بسام راضي، إلى أن المباحثات ركز جانب منها على الشق التجاري والاقتصادي، حيث أن الإمارات من أكبر الدول استثمارًا في مصر، ولها مئات الشركات والمشروعات التنموية في كافة المجالات، وهناك رغبة في زيادة هذه الاستثمارات والمشاركة في المشروعات العملاقة التى تنفذها مصر.

كما استقبل الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وقت ساب، في قصر البحر، رئيس مجلس النواب المصري الدكتور "علي عبدالعال"، وذلك بحضور رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة "أمل عبدالله القبيسي".

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالدكتور علي عبدالعال، وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

ونقل الدكتور علي عبدالعال لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها كل تقدم وازدهار.

ومن جانبه، حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الدكتور علي عبدالعال، تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته لمصر الشقيقة كل خير ونماء.

واستعرض الجانبان أهمية دور البرلمانات العربية في معالجة القضايا التي تهم الأمة العربية وتفعيل دورها في دعم حقوق ومصالح شعوبها في المحافل الدولية، وتطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بعمق العلاقات الأخوية ورسوخها على المستويين الشعبي وقيادتي البلدين والقواسم المشتركة التي تجمعهما.