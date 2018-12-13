أخبار مصر | أخيرا.. صرف رواتب المصريين المتقاعدين من العمل بالعراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخيرا.. صرف رواتب المصريين المتقاعدين من العمل بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر في هيئة التقاعد العراقية، إن وفدا عراقيا سيزور القاهرة، السبت المقبل؛ لإصدار هويات للمتقاعدين المصريين الذين عملوا في المؤسسات العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال المصدر لوكالة روسيا اليوم، إن "الوفد سيسلم أوراق المستحقين الجدد ليتمكنوا من استلام رواتبهم التقاعدية هم بأنفسهم أو يستلمها الورثة نيابة عن المتوفين"، مبينا أن "المصريين الذين سيصرف لهم التقاعد، عملوا في مؤسسات حكومية عراقية خلال ثمانينيات القرن الماضي".

وتستهدف مصر إيصال عدد العاملين في العراق إلى مليون ونصف المليون عامل، بحسب رئيس شعبة إلحاق العمالة في الخارج في غرفة تجارة القاهرة حمدي إمام، الذي قال في وقت سابق إن "عدد العاملين المصريين في العراق حاليا يصل إلى ما بين 100 و150 ألف عامل".

وكان قد أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن وصول وفد عراقي ، برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي لتسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، بعض أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

وقال الوزير في تصريحات صحفية: إن الوفد سيقوم خلال فترة زيارته للقاهرة التي تمتد لمدة أسبوع، في استلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدني في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفي، أو توكيل رسمي وقانوني للحصول علي المستحقات، أو أي مستندات تكون في حوزتهم.

وسوف تقبل هذه الأوراق بديوان عام وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر خلال الفترة من الأحد 16 إلي الخميس 20 ديسمبر 2018 من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر فترة تواجد الوفد العراقي بالقاهرة .

وشدد وزير القوي العاملة، على أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسئولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد عن 27 عاما منذ 1991.

وأردف "سعفان" قائلا: إن الوزارة سبق أن أكدت أنها على أتم استعداد لتذليل أية معوقات فى هذا الشأن بالتواصل مع المستحقين لاستكمال أى بيانات قد يطلبها الجانب العراقي دون أى غبن يقع على المستحقين بعد مرور هذه السنوات التى ليس لهم دخل فى تأخير صرف معاشاتهم فيها.

يضم الوفد العراقي أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلى جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين علي ، وعادل كريم عاكول بالهيئة.