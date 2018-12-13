أخبار مصر | تعيين مجدي البدوي رئيسا لاتحاد عمال الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين مجدي البدوي رئيسا لاتحاد عمال الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر جبالى محمد جبالى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرارا بتولى مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة، رئاسة الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، خلفا لفتحي عبد اللطيف.

وقد أكد البدوى فور صدور القرار بأنه سيسعى خلال الفترة القادمة تحديد أولويات المرحلة القادمة تثقيفيا وتشريعيا.

وكانت قد عقدت سكرتارية علاقات العمل والأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أول اجتماع لها برئاسة مجدى حسن مسئول السكرتارية ورئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام.

استعرض أعضاء السكرتارية الذين يمثلون النقابات العامة العمالية مشروع خطة النشاط فى الدورة النقابية الحالية 2018-2022، حيث طالب الأعضاء بضرورة إعداد تقارير تفصيلية عن قضايا العمل والأجور فى كل قطاع نوعى إنتاجى أو خدمي على حدة؛ لعرضه على الاجتماع القادم والذى سيناقش مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب وأهمها مشروع قانون العمل ومشروع قانون التأمينات والمعاشات وقانون البدل النقدي للإجازات تمهيدا لوضع رؤية الاتحاد العام فى هذه المشروعات وربطها بقضايا الأجور.

وطالب مجدى حسن، بضرورة ربط الأجور فى جميع القطاعات الحكومى والعام والخاص بالمستويات المعيشية من خدمات واستهلاك، ومطالبة الحكومة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، مؤكدًا على التمثيل الحقيقي لاتحاد عمال مصر فى المجلس الذى يبحث قضايا الأجور وربطها بالتضخم والأسعار وبصفة دورية.

في ذات السياق، تنظم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، زيارة ميدانية الأسبوع المقبل، إلى محافظة الإسكندرية، لتفقد أوضاع شركة بسكو مصر، والوقوف على المشكلات التي تواجه الشركة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 من شهر ديسمبر الجارى.

وتأتى الزيارة البرلمانية بناء على طلب إحاطة محال للجنة القوى العاملة، بشأن أوضاع عمال شركة بسكو مصر وتعنت إدارة الشركة في عدم صرف مستحقات العاملين، وكذلك التعسف في فصل بعض العاملين، لذلك عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اجتماعا يوم الاثنين الماضى؛ لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بأوضاع عمال شركة بسكو مصر، وشهد الاجتماع غضبًا كبيرًا بين أعضاء اللجنة، بسبب تغيب محمد سعفان، وزير القوي العاملة عن حضور الاجتماع.

وأعلن النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة أن اللجنة ستتقدم بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، للشكوى من الغياب المتكرر للوزراء، على مدار الاجتماعات الماضية.

وأشار جبالي المراغي، إلى أن اللجنة ستجرى زيارة ميدانية لشركة بسكو مصر، بفرعيها بالإسكندرية والأميرية، للوقوف علي مدي المشاكل التي يتعرض لها العمال، موضحا أن اتحاد عمال مصر أيضا، يتابع مشكلة العمال بشركة بسكو مصر وتم الاتصال مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وتم التفاوض مع وزارة القوى العاملة والعمال بالمصنع وإدارة الشركة، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية تتعلق بـ11 عاملا تم فصلهم من العمل.