شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الزواج العرفي «حرام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الزواج العرفي «حرام وزنا»، موضحا أنه مهما أفتى الشيوخ الآخرون بغير ذلك، فهو يراه حرامًا.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس: «متخلوش حد يضحك عليكم يا بنات مصر ويقولك أتزوجك سرى، عشان نحافظ على المعاش أو غيره كل هذا حرام أيا كانت الأسباب».