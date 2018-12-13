شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب»: قانون المحال التجارية تأخر في صدوره.. ولابد من التعامل مع المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال التجارية تأخر كثيرا في إصداره وكان لابد من التعامل مع المخالفات القائمة.

وأضاف السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أحد المجهودات التي تحسب للبرلمان والحكومة التشريعات التي يتم إصدارها والتي من بينها قانون المحال التجارية.

وتابع المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة لامحلية بمجلس النواب، أنه هناك قطاعات تحتاج إلى التصدي بشكل جاد لتصحيح أوضاع قائمة بها مخالفات كثيرة وتحتاج إلى ثورة تشريعية، مع ضرورة امتلاك جرأة في تناول الملف من الزاويا الأشمل والواقعية.

وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة قامت بإحالة قانون المحال العامة إلى مجلس النواب بديلا من قانون 371 لسنة 1951 وفي أول جلسة كان هناك عدم توافق مع مسؤولي الحكومة نفسها حول القانون، وفي الجلسة الثانية استمر نفس الأمر مع تزايد الخلافات ليتم حصر جميع التشريعات المرتبطة في المحال والتي تلخصت في 4 تشريعات منذ خمسينات من القرن الماضي.