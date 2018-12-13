شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يكشف شروط منح الأراضي للمستثمرين مجانًا.. وتفاصيل الصندوق السيادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الخميس.

وقال إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار يمنح بموجبه المستثمرين الجادين بالصعيد الأراضي دون مقابل عن طريق عدة ضوابط وشروط لضمان الجدية، ومن ضمن الشروط أن يكون المشروع كثيف العمالة ويستعبن بمواد محلية، كل هذا يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد.

وأضاف «نادر»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الخميس، أنه تمت الموافقة على اللائحة التنفيذية لصندوق مصر السيادي؛ الذي سيتم من خلاله إدارة أصول هذا البلد برأس مال 200 مليار جنيه، متابعًا: «ونأمل أن يساعد في الاستثمار».

وتابع أنه تم تغليظ الغرامات على من يتخلف عن الإبلاغ عن حالات الوفاة من أجل الاستفادة من التموين وخلافه، لافتًا إلى أن وزارة التموين قامت بعملية تنقية للبطاقات التموينية، موضحًا أنه سيعاقب بالحبس كل من يتحايل للحصول على التموين.