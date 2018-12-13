شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: مشكلة الحولات الصفراء للمصريين في العراق انتهت بنسبة 97% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه «منذ 2016 نتحدث عن المصريين العاملين في العراق، ويستحقون معاشات تقاعدية عن الفترة التي عملوا فيها بالعراق، ونحن على استكمال من له استحقاق معاش على فترة عمله في العراق».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: أن «الوفد العراقي سيصل السبت، وسنتابع معه العمل، ونتفاوض على حقوق المصريين الذين سبق عملهم بالعراق»، مناشدًا كل المصريين الذين عملوا في القطاع الحكومي بالعراق التوجه للوزارة لتقديم أوراق تثبت عمله، ليحصل على معاش عن فترة عمله.

وتابع أن «الوزارة ستنظم أخذ المعاشات، وهناك إخوة استحقوا المعاش وبدأوا في صرفه، وهناك آخرين سيبدأون الصرف خلال الفترة المقبلة»، مضيفًا: «من توفى على الورثة تقديم أوراق تثبت عمله، وسنقدمها للوفد العراقي، من أجل الحصول على حق الورثة عن فترة عمل المتوفى»، وأن مشكلة الحولات الصفراء للمصريين في العراق انتهت بنسبة 97%.