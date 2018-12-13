شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو 200 شركة أوروبية يشاركون في مارثون لدعم السياحة البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك ممثلو شركات السياحة بأوروبا الشرقية، في ماراثون للمشي والجري لمسافة 5 كيلو مترات، والذى نظمته منتجعات بورتو غالب بمدينة مرسي علم، برعاية محافظة البحر الأحمر .

يأتي ذلك على هامش فاعليات المؤتمر الدولي لأكاديمية منظمو الرحلات لكبار الشخصيات خلال عام 2018، والذي افتتحه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر 10 ديسمبر الجاري.

وقال تامر مرزوق مستشار العلاقات العامة والدعاية لمجموعة فنادق البحر الأحمر ومنظم الرحلات، أن الماراثون يهدف في المقام الأول للترويج للسياحة المصرية خاصة بمحافظة البحر الأحمر من خلال مشاركة 200 شركة سياحة من الشركات الأكثر تحقيقاً للمبيعات من 7 دول في أوربا الشرقية.

وأكد «مرزوق»، أن الماراثون فرصة جيدة للتعرف عن قرب على جمال الطبيعة بمحافظة البحر الأحمر من جمال الطبيعة وصحاري وجبال وتلال وشواطئ ومعايشة حالة الأمن والأمان في مصر وهي الصورة التي ستنتقل بطبيعة الحال إلى ذوي المشاركين وزبائنهم من مختلف الدول.

كما أضاف أنه قد تم تنظيم عشاء بدوي لتلك الشركات في الجبل بمنطقة الفسطاط، كما أنه من المقرر أن يتم تنظيم برنامج ترفيهي بين مدينتي الغردقة ومرسي علم لمشاهدة المناطق السياحية والعمل على تسويقها ونقل صورة إيجابية وفعالة عن المحافظة .