شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» يستضيف اجتماع مدارس 30 يونيو للوجه البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الخميس، فعاليات اجتماع مجموعة مدارس 30 يونيو للوجه البحري برئاسة الدكتور السيد بسيوني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

عقد الاجتماع برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وبحضور وكلاء مديريات التربية والتعليم ومديري التعليم الخاص ل 10 محافظات هي القليوبية والشرقية والمنوفية والبحيرة ودمياط وبورسعيد والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية.

وناقش الإجتماع عددا من الموضوعات منها جاهزية المدارس لإمتحانات الفصل الدراسي الأول والإلتزام بالمواعيد المقررة بجداول الامتحانات لكل مديرية تعليمية ومناقشة قضايا ومشكلات مجموعة مدارس 30 يونيو والتقارير المقدمة من المحافظات لمستوي اداء مديري تلك المدارس واسلوب العمل خلال المرحلة المقبلة وتقييم مستوي الاداء والعملية التعليمية خلال المرحلة السابقة .

ووجه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مجهوداته وافكاره البنائة الهادفة لتغيير خريطة التعليم في مصر والانتقال بمصر لمصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم بما ينعكس على الوطن وعلي الحالة التعليمية والفكرية والثقافية والمجتمعية.

مؤكدا ان المديرية تنتهج مناهج واضحة في متابعة مدارس 30 يونيو وفق توجيهات الوزارة الصادرة بهذا الشأن ويتم متابعتها فنيا واداريا وماليا ورفع تقارير ثابتة بشأنها للوزارة.

وقال عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ان مدارس 30 يونيو تحت متابعة ورقابة صارمة من المديرية واجهزتها ويتم اعداد تقارير بمعدلات الأداء واسلوب العمل، مؤكدا ان مدارس 30 يونيو بالقليوبية تعمل بشكل جيد وتشارك في كافة الانشطة التربوية على مستوي المحافظة.

وأكد الدكتور السيد السيد بسيوني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ورئيس مجموعة الوجة البحري لمدارس 30 يونيو على اهمية المتابعة المستمرة والجادة لمدارس 30 يونيو اداريا وماليا وفنيا ومتابعة اداء مديري تلك المدارس وتقييم الأداء بها واداء مديريها.