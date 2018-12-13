شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يمنح رواتب تقاعدية لمصريين عملوا بمؤسسات حكومية فى الثمانينيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر فى هيئة التقاعد العراقية، أن وفدا عراقيا سيزور القاهرة، السبت المقبل، لإصدار هويات للمتقاعدين المصريين الذين عملوا فى المؤسسات العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.
وقال المصدر لموقع روسيا اليوم إن "الوفد سيسلم أوراق المستحقين الجدد ليتمكنوا من استلام رواتبهم التقاعدية هم بأنفسهم أو يستلمها الورثة نيابة عن المتوفين"، مبينا أن "المصريين الذين سيصرف لهم التقاعد، عملوا في مؤسسات حكومية عراقية خلال ثمانينيات القرن الماضي".
ونوه الموقع الى أن مصر تستهدف ، إيصال عدد العاملين في العراق إلى مليون ونصف المليون عامل، بحسب رئيس شعبة إلحاق العمالة ، في الخارج في غرفة تجارة القاهرة حمدى إمام، الذي قال في وقت سابق إن "عدد العاملين المصريين فى العراق حاليا يصل إلى ما بين 100 و150 ألف عامل".
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