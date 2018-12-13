شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: توجد أرصدة بالبنوك لمصريين عملوا بالعراق ولم يستدل عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المواطنين السابق عملهم بالعراق أو ورثتهم ولهم حقوق، التقدم بدءا من الأحد المقبل إلى وزارة القوى العاملة، للحصول عليها، موضحا أن هناك أرصدة بأحد البنوك العراقية تخص بعض المصريين الذين عملوا بدولة العراق، ولكن لم يستدل عليهم حتى الآن.

وأضاف محمد سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأى عام" على قناة "Ten"، أن أزمة الحولات الصفراء انتهت بنسبة 97% تحت إشراف البنك المركزى المصرى، موضحاً أنها كانت عبارة عن المدخرات الخاصة بالمصريين فى البنوك العراقية، وتم صرف الدفعة الأولى منها بقيمة 84 مليون دولار، والدفعة الثانية 408 مليون دولار.

وتابع وزير القوى العاملة: "نتعشم الأمور تستقر فى كل الدول العربية ومنها العراق.. ونحن جاهزون بالعمالة المصرية لإعادة العراق إلى أمجادها".