شاهد فى دقيقة .. اتفاق "الحديدة" لإنهاء معاناة اليمنيين × 12 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت مشاورات أطراف الأزمة اليمنية التى تستضيفها السويد لعدة نتائج، أبزرها اتفاق يخص ميناء ومدينة الحديدة الذى أكد السفير السعودى باليمن أنه ينص على انسحاب الحوثيين من الميناء والمدينة على أن تقوم السلطة المحلية بإدارتهما، وغير ذلك من البنود.





1 ـ على مدار أسبوع استضافت السويد وفد من الحكومة اليمنية وممثلين لجماعة الحوثيين. 1 ـ على مدار أسبوع استضافت السويد وفد من الحكومة اليمنية وممثلين لجماعة الحوثيين. 2 ـ توصلت مشاورات بينهما لتسوية الأزمة اليمنية.

3 ـ فى مقدمة تلك التفاهمات اتفاق يخص ميناء ومدينة الحديدة 3 ـ فى مقدمة تلك التفاهمات اتفاق يخص ميناء ومدينة الحديدة 4 ـ تساهم بنود الاتفاق فى رفع المعاناة عن اليمنين

5 ـ نص الاتفاق على وقف إطلاق النار فى المدينة وموانيها "الحديدة ، الصليف ، رأس عيسى" 5 ـ نص الاتفاق على وقف إطلاق النار فى المدينة وموانيها "الحديدة ، الصليف ، رأس عيسى" 6 ـ تعزيز وجود الأمم المتحدة فى مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى

7 - الالتزام بعدم استقدام أى تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين 7 - الالتزام بعدم استقدام أى تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين 8 - تسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع.

9 - فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية. 9 - فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية. 10 - إيداع جميع إيرادات الموانئ فى البنك المركزى اليمنى.

11 - إزالة جميع المظاهر العسكرية فى المدينة. 11 - إزالة جميع المظاهر العسكرية فى المدينة. 12 - تعزيز وجود الأمم المتحدة فى الحديدة وموانيها وإزالة الألغام فى مدينة الحديدة وموانيها.

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