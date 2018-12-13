شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 8 ملايين عبوة أنسولين لـ"الصحة".. وتصنيع "الأنسولين القلم" 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد كيلانى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن الشركة تقوم بتصنيع أنسولين محلى وفقا لأعلى معدلات الجودة الأمريكية فى التصنيع والمواد الخام.

وقال كيلانى، خلال احتفالية الشركة مساء اليوم بمرور 3 سنوات على وجود الأنسولين المصرى فى السوق، أنه يتم حاليا تصنيع 3 أنواع من الأنسولين وتوفيرهم بالسوق وسيتم تصنيع نوعين من الأنسولين القلم وتوفيرة بالسوق فى النصف الثانى من عام 2019 .

وأوضح أنه تم تغطية احتياجات السوق المحلى من الأنسولين مختلف التركيز بنسبة 70% ، مضيفا أن الشركة تتعاون مع وزارة الصحة لتوريد الأنسولين إلى مستشفياتها، لافتا إلى أنه حتى الآن تم توفير ما يقرب من 8 ملايين عبوة أنسولين لوزارة الصحة، وتابع: "الأنسولين من الأدوية الحيوية التى لا يمكن للسوق الاستغناء عنها ونسعى بكل الطرق لتوفير كافة احتياجات المريض فى السوق الحرة أو وزارة الصحة".

من جانبه، قال الدكتور ناجى حسن، مدير القطاع التجارى بالشركة، أن الشركة تقدم من خلال وزارة الصحة والسوق الحرة أفضل وأجود أنواع الأنسولين ما جعل الاعتماد عليه ركيزة أساسية بدلا من الاعتماد على المستورد، لافتا إلى أن الشركة تغطى كافة الاحتياجات التى تطلب منها للدولة .

وأضاف أن الشركة تسعى الى توعية المريض بجميع أساليب الحصول على الأنسولين دون الدخول فى مضاعفات أو مشاكل صحية، لافتا إلى أن الشركة تقدم التوعية الازمة للاطباء بما يتم انتاجة من احدث انواع الانسولينات بالاضافة الى كافة الدراسات التى يجريها الباحثين عن هذا المرض .

وتابع أن عام 2019 سيشهد تغطية السوق المحلى واحتياجات الوزارة بمخزون استراتيجى كبير بمخازن وزارة الصحة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد الكامل على الانسولين المحلى وتابع: "يشارك فى التوعية للأطباء مجموعة كبيرة من كبار الأساتذة فى علاج مرض السكر".