شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق جمال حمدان : يكشف لغز كتابه الأخير عن اليهود والصهيونية قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عبد العظيم حمدان ، الشقيق الأصغر للعالم المصرى الدكتور جمال حمدان ، إن شقيقه جمال ، هو الذى كتب خطابات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، مضيفا فى الفيلم الوثائقى "مبنى للمجهول"، المذاع على فضائية "ON E": أنه بعد استقالة "حمدان"، عام 1963 م، ألّف بعدها 27 كتاباً وموسوعة.

وتحدث اللواء عبد العظيم حمدان ، عن لغز وفاة شقيقه قائلا : ما حدث أن أحد الأشخاص تسلل الى منزل أخيه وضربه على رأسه بقطعة حديدة على رأسه عندما كان يعد كوب من الشاى داخل المطبخ ، الذى اشتعلت فيه النيران بعد ذلك الأمر دفع الناس للاعتقاد بأن شقيقه مات بسبب الحريق ، مضيفا أن شقيقه جمال حمدان ألف كتاب عن اليهود والصهيونية، وكان سيسلمهم للناشر بعد يومين من حادث اغتياله .

وعلق الكاتب يوسف القعيد قائلا :"دول اختفوا تماماً بعد مقتل جمال حمدان". ونقل اللواء عبد العظيم حمدان ، قول الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل عن الحاث : بالقول " أنت فاكر أخوك هيموت كده سهل، لا يمكن أن اليهود هيسيبوه".

وذكر الفيلم الوثائقى، أنه فى ليلة الـ 17 من إبريل عام 1993، عُثر على جثة جمال حمدان ، داخل شقته، والنصف الأسفل منها محروقاً، واعتقد الجميع أن الحريق هو سبب الوفاة، وكانت المفاجأة التى التى جعلت لنهايته لغزا لم تنكشف حقائقه حتى الآن، وملابسات الفعل كانت تشير بأصابع الاتهام إلى فاعل واحد، حتى وإن بدا مستتراً.

يعتبر الفيلم الوثائقى "مبنى للمجهول"، الذى أنتجته شركة إعلام المصريين هو أول تحقيق تليفزيونى عن وفاة حمدان ، ويعد الفيلم الوثائقى ضمن سلسلة ملفات تحقق فى مجموعة من النهايات الغامضة، التى لم يتم الكشف عن حقيقتها حتى الآن، وقد تم اختيار "مبنى للمجهول" اسماً لهذه السلسلة.