شكرا لقرائتكم خبر عن "بحوث المياه" ينظم دورة لتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الحفل الختامى للدورة التدريبية التى نظمها المركز القومى لبحوث المياه بعنوان " تقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه" بحضور الدكتور رجب عبد العظيم - نائباً عن وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد عبدالحي - رئيس المركز القومى لبحوث المياه و السفيرياسر شعبان - مساعد وزير الخارجية وعدد من سفراء الدول الإفريقية.

وأوضحت الدكتورة نهلة صادق، مدير معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية القائم على إعداد الدورة التدريبية، أن الدورة التدريبية حضرها 24 متدرباً يمثلون 20 دولة أفريقية.

وأضافت أن هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي الذي ينفذه المركز القومي لبحوث المياه- وزارة الموارد المائية والرى- بهدف بناء القدرات للعاملين في مجال الموارد المائية بالقارة الإفريقية وذلك تدعيماً للعلاقات المصرية الأفريقية.

وعبر جميع المتدربين عن سعادتهم وشكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من إدارة المركز القومي لبحوث المياه ومعهد بحوث التغيرات المناخية تحت رعاية وزارة الموارد المائية والرى.

كما وجه جميع المتدربين رسالة شكر لمصر قيادة وشعباً على ما لمسوه من حسن استقبال وحفاوة أثناء إقامتهم ببلدهم الثانى مصر وهو ما يؤكد على دعم وتعزيز التعاونبين مصر وكافة أشقائها من الدول الإفريقية فى جميع المجالات.