شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "السكة الحديد" يكرم منتخب الهيئة فى كرة القدم وتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد حفل تكريم منتخب الهيئة خماسى 50 سنة بعد حصولهم على بطولة الجمهورية للشركات فى كرة القدم وتنس الطاولة والذى تم إقامته بمحافظة بورسعيد، وشارك فى بطولة كرة القدم 35 فريقا وبطولة تنس الطاولة 32 فريقا.

وقالت هيئة السكة الحديد، وفق بيان صحفى، إن ذلك يأتى ذلك ضمن اهتمامات الهيئة خلال هذه المرحلة بالعنصر البشرى فى كل المجالات الصحية والاجتماعية والرياضية وفى إطار اهتمام الهيئة بتشجيع الرياضة وتوفير المناخ المناسب للنجاح، وتوفير كل عناصر الدعم والرعاية للفرق الرياضية بالهيئة لرفع كفاءتهم البدنية والتدريبية للوصول بهم للفوز بالبطولات المحلية كخطوة نحو استكمال منظومة النجاح.

وفى نهاية الحفل، قدم رئيس الهيئة التهنئة للفريق وشكره على حصولهم على المركز الرابع فى كرة القدم والمركز الخامس فى تنس الطاولة على مستوى شركات الجمهورية وطلب منهم مزيدًا من الجهد، مؤكدا أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا فى هذه المرحلة بالارتقاء بالعنصر البشرى الذى يعتبر الركيزة الأساسية فى الهيئة .