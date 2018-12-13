شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي البدوى رئيسا لاتحاد عمال الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر جبالى محمد جبالى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرارا بتولى مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة رئاسة الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية خلفا لفتحى عبد اللطيف. وقد أكد البدوى فور صدور القرار بأنه سيسعى خلال الفترة القادمة تحديد أولويات المرحلة القادمة تثقيفيا وتشريعيا.

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