شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفارة السويد تحتفل بعيد حاملة النور "لوسيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت سفارة السويد فى القاهرة حفلا بمناسبة احد الأعياد التقليدية فى السويد المعروف باسم "عيد لوسيا" والذى ياتى فى 13 ديسمبر من كل عام تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد "الكريسماس".

شارك فى الحفل الذى أقيم بمقر إقامة سفير السويد، يان تسليف، اليوم الخميس، عدد من سفراء الدول الأجنبية فى مصر بينهم سفراء إيطاليا وبلجيكا والدنمارك وليتوانيا وسنغافورة ومدير المنظمة الدولية للهجرة والفنان الكبير محمد ثروت.

وقدم فريق للأطفال السويديين فى مصر بعض الاغانى احتفالا بعيد لوسيا، او ما يعرف بحاملة النور، والذى يقدم خلاله بعض الكحك والحلوى والنبيذ الساخن. بالاضافة الى عرض موسيقى سويدية.

وتحتفل السويد بعيد لوسيا فى 13 ديسمبر من كل عام حيث اكثر ليالى الشتاء ظلاما. ولوسيا هى شخصية أسطورية قديمة، التى كانت تمثل حاملة النور الى شتاء السويد المظلم.