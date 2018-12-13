سفير أمريكا في اليمن: أطراف إقليمية ستسعى لإفشال اتفاق السويد

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (أ ش أ)
أكد السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر اليوم الخميس، أن بعض الأطراف الداخلية في اليمن ستسعى لإفشال نتائج المشاورات التي تم التوصل إليها اليوم في السويد، خاصةً في شأن مدينة الحديدة ومينائها.
وأشار السفير - في تصريح لقناة (العربية الحدث) - إلى وجود أطراف إقليمية ترغب هي الأخرى في إفشال ما تم الاتفاق عليه، معتبرا أن ما جرى اليوم خطوة أولى في طريق السلام.
وأوضح السفير أن واشنطن ستواصل دورها في تقديم المنح لليمن، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل، لافتا إلى أن طرفي النزاع لديهما رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق سلام"، مضيفاً: "سنحدد الأطراف التي ممكن أن تؤثر على نتائج المشاورات ويتم استبعادها".
وفي شأن تسليم سلاح الحوثيين، تابع تولر أن "تنفيذ القرار 2216 يجبر الميليشيات على تسليم أسلحتها"، وأن واشنطن تراقب عن كثب الدور الإيراني في اليمن، مضيفاً: "لا نقبل بسعي إيران لدعم الميليشيات التي تعمل ضد الحكومة الشرعية في اليمن".
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