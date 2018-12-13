"ضبط المتهمين بتسهيل فيديو إباحي بالهرم وتعذيب نزيل بدار أيتام".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

فيديو| "جمَّال الهرم" المتهم بتسهيل دخول صاحبي الفيديو الإباحي بالهرم يروي تفاصيل الواقعة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على جمَّال بالمنطقة الأثرية وفتاة، بتهمة مساعدة السائحين المتورطين في تسلق الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات، وتصويرهما فيديو مخلًا وفاضحًا ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

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تحريات واقعة تعذيب نزيل بدار أيتام الهرم: الطفل يعاني من مرض "فرط الحركة"

فتحت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس النيابة، تحقيقات موسعة في واقعة تعذيب نزلاء دار أيتام بكفر غطاطي.

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"قعدة على قهوة" تكتب نهاية "ابن القنصل" الإفريقي

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية لقيامه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من صاحب شركة سياحية متعثر ماليًا، بعدما أوهمه أنه يعمل سفيرًا لإحدى الدول الإفريقية.

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6 مصابين بينهم 4 سعوديين إثر سقوط مصعد في المهندسين

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 يحملون جنسية دولة عربية، في سقوط مصعد بعقار سكني في منطقة المهندسين، فجر الخميس.

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حجز النطق بالحكم على سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بأكتوبر لـ 15 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، وابن شقيقها، لجلسة 15مارس المقبل، للنطق بالحكم.

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في بلاغ للنائب العام.. وحيد حامد يطالب بالتحقيق في "فساد 57357"

تقدَّم الكاتب وحيد حامد، ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور شريف أبوالنجا، المدير العام وعضو مجلس إدارة المجموعة وعضو مجلس الأمناء لمستشفى 57357.

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